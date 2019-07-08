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Глава Huawei назвав Apple зразком для наслідування
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Попри часткове зняття санкцій США, партнерські відносини між Huawei і американськими компаніями залишаються напруженими. Ситуацію з підозрами в загрозі стеження за американськими покупцями прокоментував глава китайського вендора.
Він запевнив, що конфіденційності користувачів нічого не загрожує і порівняв рівень безпеки смартфонів бренду з рішеннями Apple.
Жень Чженфей заявив, що у питанні конфіденційності користувачів Apple дійсно можна віднести до еталонних компаній.
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Відмова від розблокування iPhone 5C у Сан-Бернардіно у 2016 році, заява СЕО компанії Тіма Кука про те, що "користувачі Apple ніколи не будуть продуктом" у 2018 вкотре підтверджують високий рівень захисту даних. Він стверджує, що наслідуючи приклад Apple, компанія Huawei буде робити все можливе заради забезпечення конфіденційності користувачів.
Ми ніколи не будемо продавати клієнтські дані. Якби ми зробили це хоч раз, у США були б докази, а 170 країн, в яких ми працюємо, відмовилися б від нашої продукції. Відстеження користувача і його даних – це завдання оператора зв'язку. Ми ж, бувши постачальником обладнання, не повинні відстежувати ніякої інформації, – заявив Жень Чженфей в інтерв'ю журналістам CNBC.
Він також зазначив, що контроль корпорації в Китаї здійснюється винятково завдяки законодавчим нормам і оподаткуванню. За його словами, на відміну від США, уряд Китаю не втручається в діяльність технологічних компаній.
Раніше президент США Дональд Трамп зняв низку санкцій з Huawei і натякнув, що допускає варіант повного скасування торговельних обмежень. Проте про повне відновлення партнерських відносин мова поки не йде.
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