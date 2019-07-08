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Lenovo презентувала комп'ютерну мишку з функцією перекладу

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Представлено мишку з функцією перекладу - фото 1
Представлено мишку з функцією перекладу / pexels

Компанія Lenovo представила "розумну" комп'ютерну мишу. Гаджет здатний перекладати текст. Вона буде коштувати майже 50 доларів.

Комп'ютерну мишу оснастили програмою розпізнавання мови, синхронного введення і перекладу тексту від китайського стартапу Keda Xunfei.

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Lenovo презентувала комп'ютерну мишку з функцією перекладу - фото 339240

Поки пристрій дозволяє вводити голосом тексти на різних китайських діалектах і англійською мовою, а переводить на французьку, японську, німецьку та ще 26 мов.

Крім того, миша автоматично оновлює словники, завантажуючи їх з мережі, і використовує глибоке навчання для точного розпізнавання мови.

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Джерело: gizmochina
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