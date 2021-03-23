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Соус зі шпинатом: рецепт весняної закуски, яку можна додавати в салат або мастити на хліб
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Починається сезон свіжої зелені і уже кортить чогось весняного. Ділимося цікавим та простим рецептом зеленого соусу, на приготування якого знадобиться лише 10 хвилин.
Рецепт цієї весняної закуски має грецьке походження, але в кожній країні є своя варіація соусу. Ми пропонуємо один з найпростіших і швидких способів зробити оригінальну страву. Інструкцію приготування опублікували у Prevention.
І ще: Смачно і некалорійно: рецепт плову менше 500 ккал
Інгредієнти
- 1 столова ложка оливкової олії;
- дрібно порізана 1 маленька цибулина;
- подрібнений 1 великий зубчик часнику;
- 230 грамів нарізаного листя шпинату;
- 200 грамів грецького йогурту;
- гілочка дрібно порізаної свіжої м'яти;
- лимонний сік, сіль, перець.
Спосіб приготування
- Цибулю і часник посмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин.
- Нарізаний шпинат змішайте з засмажкою і йогуртом, в кінці додайте сік лимона, сіль, перець та улюблені спеції.
Таку заправку можна додавати у салати, намазувати на хліб, а також продовжувати експериментувати, пробуючи її з іншими продуктами.
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