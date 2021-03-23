Соус зі шпинатом: рецепт весняної закуски, яку можна додавати в салат або мастити на хліб

Починається сезон свіжої зелені і уже кортить чогось весняного. Ділимося цікавим та простим рецептом зеленого соусу, на приготування якого знадобиться лише 10 хвилин.

Рецепт цієї весняної закуски має грецьке походження, але в кожній країні є своя варіація соусу. Ми пропонуємо один з найпростіших і швидких способів зробити оригінальну страву. Інструкцію приготування опублікували у Prevention.

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Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії;

дрібно порізана 1 маленька цибулина;

подрібнений 1 великий зубчик часнику;

230 грамів нарізаного листя шпинату;

200 грамів грецького йогурту;

гілочка дрібно порізаної свіжої м'яти;

лимонний сік, сіль, перець.

Спосіб приготування

Цибулю і часник посмажте на оливковій олії протягом 5 хвилин. Нарізаний шпинат змішайте з засмажкою і йогуртом, в кінці додайте сік лимона, сіль, перець та улюблені спеції.

Таку заправку можна додавати у салати, намазувати на хліб, а також продовжувати експериментувати, пробуючи її з іншими продуктами.

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