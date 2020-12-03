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Дієтологи визначили білкові продукти, які варто їсти жінкам
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Вчені розповіли, які продукти з високим вмістом білків повинні бути у раціоні кожної жінки, а від чого краще відмовитись.
Американські дієтологи дійшли до висновку, що жінкам важливо не просто їсти білкову їжу, а й звертати увагу на самі продукти. Відповідно до результатів кількох досліджень, експерти виявили, що ті представниці прекрасної статі, які часто їдять білок, що легко засвоюється, рідше страждають від остеопорозу.
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Тому медики зібрали список продуктів, які повинні бути у раціоні, аби зменшити ризики порушення кісткової тканини. Серед смаколиків опинились сочевиця, волоські горіхи та яловичина, жирна риба.
Саме в яловичині міститься ще чимало заліза, однак далеко не всі люблять це м'ясо. А от ще одним чудовим джерелом білків та жирів є риба, приміром, сардини, тунець та лосось. Вони допомагають довше виглядати та почуватись добре.
Сочевиця заслужила своє місце у списку завдяки тому, що багато на клітковину. До того ж, вона є дуже важливою у раціоні тих, хто відмовився від м'яса.
А волоські горіхи містять не лише білки та корисні жири, а й допомагають зменшити ризики серцевих захворювань, проблем з гормонами та розумовою діяльністю у літньому віці.
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