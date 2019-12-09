Дієтологи розповіли, як правильно заїдати стрес

Дієтологи і експерти з правильного харчування розповіли, як треба заїдати стрес.

Так, подробицями вони поділилися в Instagram.

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"Для того, щоб не заїдати стрес, потрібно розуміти, що саме його провокує. І якщо ви не можете впоратися з собою після того, як з'ясували причини, то потрібно заїдати його правильно", – написала Усенко.

За словами дієтолога, якщо ви хочете багато їсти, то можна іноді зриватися на фрукти, овочі, сир, рибу, морепродукти, хліб цілозернові і авокадо. Фахівці зазначили, що переїдаючи такими продуктами, ви не схуднете, але наслідки, навіть якщо вони будуть, прибрати буде не складно.

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