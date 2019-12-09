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4 правила харчування довгожителів

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Ваш раціон впливає на ваше здоров'я - фото 1
Ваш раціон впливає на ваше здоров'я

Дієтологи вивчили раціон так званих "оазисів довголіття", тобто місць на планеті, де люди живуть довше за всіх. Попри деякі відмінності, дотримання цих чотирьох правил є визначальним для збереження здоров'я, а отже і довгих років життя.

Дотримуйтесь цих правил, аби бути здоровими протягом довгих років!

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Правило №1 – будьте помірні в їжі

Саме помірність – ключовий фактор, оскільки серед людей, які переступили межу в 80 років, практично не зустрічаються людей з надмірною вагою. Розумне обмеження обсягу і калорійності раціону сьогодні вважається основою довгожительства.

Гігантські порції зовсім не корисні - фото 372990
Гігантські порції зовсім не корисні

Правило №2 – їжте різноманітну їжу

Чим більш різноманітним буде ваш раціон, тим більше поживних речовин ви отримаєте. Раціон сучасної людини залишає бажати кращого – 35-40 продуктів на тиждень. А деякі обмежуються і двадцятьма.

Правило №3 – вживайте жирні кислоти омега-3

Велика кількість продуктів, багатих омега-3 жирними кислотами (риба і морепродукти). Якщо говорити про продукти довгожителів, то до таких, безумовно, належить риба. Відомо, що два рибні дні на тиждень на 30% знижують ризик розвитку серцевих захворювань. Вміщені в них омега-3 жирні кислоти регулюють рівень ліпідів і холестерину в крові, перешкоджають розвитку атеросклерозу і позитивно впливають на стан головного мозку, серця і судин.

Їжте більше риби - фото 372991
Їжте більше риби

Правило №4 – менше м'яса

Раціон довгожителів у різних куточках планети складається з риби, зернових, кисломолочних продуктів. М'ясо вживається рідко, адже це жирний продукт, який важко засвоюється.

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Джерело: Medikforum
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