4 правила харчування довгожителів

Ваш раціон впливає на ваше здоров'я

Дієтологи вивчили раціон так званих "оазисів довголіття", тобто місць на планеті, де люди живуть довше за всіх. Попри деякі відмінності, дотримання цих чотирьох правил є визначальним для збереження здоров'я, а отже і довгих років життя.

Дотримуйтесь цих правил, аби бути здоровими протягом довгих років!

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Правило №1 – будьте помірні в їжі

Саме помірність – ключовий фактор, оскільки серед людей, які переступили межу в 80 років, практично не зустрічаються людей з надмірною вагою. Розумне обмеження обсягу і калорійності раціону сьогодні вважається основою довгожительства.

Гігантські порції зовсім не корисні

Правило №2 – їжте різноманітну їжу

Чим більш різноманітним буде ваш раціон, тим більше поживних речовин ви отримаєте. Раціон сучасної людини залишає бажати кращого – 35-40 продуктів на тиждень. А деякі обмежуються і двадцятьма.

Правило №3 – вживайте жирні кислоти омега-3

Велика кількість продуктів, багатих омега-3 жирними кислотами (риба і морепродукти). Якщо говорити про продукти довгожителів, то до таких, безумовно, належить риба. Відомо, що два рибні дні на тиждень на 30% знижують ризик розвитку серцевих захворювань. Вміщені в них омега-3 жирні кислоти регулюють рівень ліпідів і холестерину в крові, перешкоджають розвитку атеросклерозу і позитивно впливають на стан головного мозку, серця і судин.

Їжте більше риби

Правило №4 – менше м'яса

Раціон довгожителів у різних куточках планети складається з риби, зернових, кисломолочних продуктів. М'ясо вживається рідко, адже це жирний продукт, який важко засвоюється.

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