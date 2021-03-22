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Дієтологи розповіли, як поліпшити здоров'я печінки

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Дієта - фото 1
Дієта / pinterest

Весною саме час звернути увагу на те, що допоможе відновленню печінки. Дієтологиня Олена Чернікова склала меню корисних продуктів для печінки, і вказала, від яких продуктів краще відмовитися.

"Після свят організм сам підказує нам, що час відпочити від шкідливої ​​їжі, переключитися на легку і здорову їжу. Їсти потрібно намагатися 5 разів на день, а їжу готувати на пару, варити і подрібнювати. Якщо є така необхідність, то можна пропити вітаміни А, С, В1, В12, В9, РР, К. Звичайно ж, після прийому у лікаря", – каже Олена Чернікова у своєму інстаграмі.

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Що допоможе нашій печінці

  • Молочні супи, кефір, кисле молоко
  • Супи на овочевому бульйоні з крупами, каші цільнозернові, хліб чорний
  • Відварене нежирне м'ясо, відварна риба нежирних сортів. Забезпечує достатню кількість необхідного білка
  • Некислі ягоди, зелень
  • Сирі коренеплоди (морква, буряк). Посилюють перистальтику кишечника

Що треба обмежити, щоб допомогти нашій печінці і не перевантажувати організм

  • Сир до 200 г на день
  • Мед і цукор до 70 г на день
  • Рослинна олія до 20-30 г на день
  • Яйце 1 на день
  • Сіль до 10 г на день
Дієтологи розповіли, як поліпшити здоров'я печінки - фото 452502

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