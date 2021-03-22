Дієтологи розповіли, як поліпшити здоров'я печінки

Весною саме час звернути увагу на те, що допоможе відновленню печінки. Дієтологиня Олена Чернікова склала меню корисних продуктів для печінки, і вказала, від яких продуктів краще відмовитися.

"Після свят організм сам підказує нам, що час відпочити від шкідливої ​​їжі, переключитися на легку і здорову їжу. Їсти потрібно намагатися 5 разів на день, а їжу готувати на пару, варити і подрібнювати. Якщо є така необхідність, то можна пропити вітаміни А, С, В1, В12, В9, РР, К. Звичайно ж, після прийому у лікаря", – каже Олена Чернікова у своєму інстаграмі.

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Що допоможе нашій печінці

Молочні супи, кефір, кисле молоко

Супи на овочевому бульйоні з крупами, каші цільнозернові, хліб чорний

Відварене нежирне м'ясо, відварна риба нежирних сортів. Забезпечує достатню кількість необхідного білка

Некислі ягоди, зелень

Сирі коренеплоди (морква, буряк). Посилюють перистальтику кишечника

Що треба обмежити, щоб допомогти нашій печінці і не перевантажувати організм

Сир до 200 г на день

Мед і цукор до 70 г на день

Рослинна олія до 20-30 г на день

Яйце 1 на день

Сіль до 10 г на день

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