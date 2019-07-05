Креативні способи використати недопите вино

Іноді після свята залишається відкрита пляшка вина. Що з нею робити?

Приберіть мошок

Як не дивно, дрібні мошки люблять вино не менше за людей. Можна зробити просту і ефективну пастку для цих неприємних комах. Налийте трохи вина в келих і закрийте поліетиленовою плівкою. Зробіть отвір, щоб заманити мошок у келих. Вони з задоволенням залізуть в нього.

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Домашній СПА салон

Антиоксиданти у вині корисні для нашої шкіри. Ви можете заощадити на дорогих СПА процедурах, наливши келих напою у ванну з водою. Вважається, що ресвератрол і винна кислота здатні тонізувати і пом'якшувати шкіру, роблячи її більш гладкою і яскравою.

Маринад для м'яса

Червоне вино – класний маринад для м'яса, воно пом'якшує жорсткі волокна і додає смаку. Є думка, що маринування за шість годин до обсмажування знищує канцерогенні сполуки. Використовуйте комбінацію ваших улюблених трав і спецій з рівними частинами вина і олії.

Винні кубики

Такий лід підійде для виготовлення ароматних винних коктейлів у спеку. Найкраще використовувати гнучкий контейнер, з нього зручніше діставати замерзле вино – досить лише зігнути лоток.

Виведіть плями

Якщо ви розлили червоне вино, не панікуйте. Так, виглядає жахливо, але є спосіб все виправити. Як не дивно, в цій справі теж допоможе алкоголь. Візьміть напій з білих сортів винограду і налийте його на свіжу пляму. Промокніть рушником. Повторюйте маніпуляцію стільки раз, скільки треба, поки все забруднення не зникне.

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