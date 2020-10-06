Дієтологи розповіли, що робить каву шкідливим напоєм

Іспанські лікарі-дієтологи розповіли, що кава має низку корисних властивостей, але є одна умова, яка може позитивний ефект звести нанівець. Мовиться про те, з чим ви їсте каву. Експерти розповіли, що саме може перетворити каву на шкідливий напій.

За словами дієтологів, каву роблять шкідливим доданий у неї цукор, а також випічка, повна швидких вуглеводів.

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Іспанські дієтологи Аітора Санчес і Клаудіа Брассеско розповіли, що помірне споживання кави є скоріше корисним, а не шкідливим для здоров'я. Зокрема, воно служить профілактикою цирозу печінки, знижує ризик розвитку раку печінки та простати, а також покращує чутливість до інсуліну.

Крім того, пиття кави сприяє захисту від виникнення серцево-судинних захворювань. Недавні дослідження вказали на зв'язок прийому кави та поліпшення стану серцево-судинної та цереброваскулярної систем: учені вважають, що напій активізує кровообіг, завдяки чому насичення важливих органів киснем стає більш істотним.

Однак, підкреслюють іспанські дієтологи, неправильне споживання кави значно скорочує корисний потенціал цього напою та може робити його шкідливим для організму. Якщо разом з ним з'їдається щось некорисне, це негативно позначається на властивостях напою, стверджують експерти.



Каву шкідливою може зробити те, з чим ми її п'ємо

Найшкідливіше в каві – це печиво, цукор і випічка, з якими ми її п'ємо, – сказав з цього приводу Аітора Санчес.

Крім того, потенційно шкідливим є щоденне пиття розчинної кави. Фахівці пояснили, що через глибокий ступінь перероблення у такому продукті збільшується кількість акриламіду, утвореного при приготуванні їжі з використанням дуже високих температур. Ця речовина, вважає низка учених, негативно впливає на здоров'я, а також може діяти як канцероген.

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