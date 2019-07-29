Ця ягода – чемпіон для зміцнення чоловічої сили

Ягоди часто є чемпіонами за вмістом вітамінів і мікроелементів. Одна з таких безцінних дарів природи – ожина.

В ожині міститься 50 мікроелементів, включаючи мінерали і вітаміни Е, К і Р. Відзначений і позитивний вплив ягоди на лікування хвороб судин, профілактику розвитку пухлин, запалення і неврологічних захворювань.

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Крім того, ожина сприяє зняттю набряків, зміцненню стінок судин, регенерує тканини, позбавляє депресії. Ожина – природний афродизіак, вона зміцнює потенцію, сприяючи виробленню тестостерону, головного чоловічого гормону і дофаміну – гормону щастя.

Корисні властивості ожини

Смачна ягода не втрачає своїх властивостей і під час консервування і заморожування. Позитивний ефект буде досягнутий при вживанні всього 100 грамів ожини вранці, зміцниться імунітет і з'явиться потяг до протилежної статі. Можна пити і ягідний сік перед сном, навіть літнім чоловікам він допоможе набратися сил для інтимної близькості.

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