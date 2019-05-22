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5 причин, чому броколі обов'язково їсти

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Чим корисна броколі - фото 1
Чим корисна броколі

Броколі не надто популярний продукт для звичайного раціону. Зазвичай, про нього згадують на дієтах, але таку капусту потрібно їсти регулярно, і ось чому.

Броколі може стати не лише корисним та смачним доповненням для дієт, а й частиною нормального харчування. З цим овочем є чимало креативних рецептів, однак прихильників все одно не так багато. Якщо ви досі ігнорували броколі, то ці причини змусять поповнити цією капустою раціон.

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  • Проти шизофренії. Нещодавно науковці дійшли до висновку. що цей овоч багатий на сульфорафан, який позитивно впливає на хімічний баланс у мозку, що пов'язаний із шизофренією.
  • Від запалень. Значний вміст антиоксидантів робить броколі ні чим не гіршим захисником від запалень, аніж лимони та імбир. Овоч зміцнює імунну систему та береже здоров'я.
Чим корисна броколі - фото 329422
  • Для міцної серцево-судинної системи. Така зелена капустина допомагає знизити артеріальний тиск без вживання значної кількості медикаментів.
  • Для діабетиків. Овоч нормалізує рівень інсуліну, що є неймовірно важливим для контролю діабету.
  • Для покращення метаболізму. Тому краще додати броколі до раціону, щоб зменшити різноманітні неприємні відчуття через дискомфорт у животі.
Чим корисна броколі - фото 329423

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Джерело: newsyou.info
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