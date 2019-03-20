Названо важливу умову будь-якої дієти

Кінець зими відкриває новий сезон схуднення, тому люди починають активно сідати на дієти. Однак є одне із найважливіших правил будь-яких обмежень у їжі, якого потрібно дотримуватись, щоб не зашкодити здоров'ю та швидко позбутись зайвої ваги.

Навіть найідеальніший раціон може не допомогти у процесі схуднення, якщо забувати про цю важливу звичку. Американські дієтологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго наголошують, що людям потрібно уважніше стежити за кількістю вживання води.

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Надмірне захоплення своїм раціоном харчування та дієтами часто призводить до того, що страждає водний баланс. У таких випадках може виникати погане самопочуття, проблеми зі здоров'ям та неефективне позбування зайвих кілограмів.

Головне правило дієт

Дієтологи наголошують, що не варто змушувати себе одразу ж випивати по кілька літрів води щодня. Краще уважніше дослуховуватись до свого організму та не пити воду тоді, коли виникає відчуття справи чи оманливого голоду.

Один з провідних авторів дослідження Томас Чі пояснює, що варто зробити хоча б ковток води щоразу, коли ви відчуваєте невпевненість у тому, чи є спрага, чи ні. До того ж, якщо у вас виник голод, то спершу краще випити води, почекати 15 хвилин і тоді, якщо вам й далі хочеться їсти, приступати до трапези. Це дозволить не лише не переїжати, а й підтримувати водний баланс.

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