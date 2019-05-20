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Дієтологи рекомендують не заміняти хліб цим популярним продуктом

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Їсти хліб потрібно і корисно - фото 1
Їсти хліб потрібно і корисно

Задля того, аби схуднути, люди готові їсти все що завгодно. В тому числі і ті продукти, які раніше вважалися абсолютно несмачними. Власне, одним із таких продуктів часто заміняють хліб, але абсолютно даремно!

Мова йде про хлібці. Виробники цих продуктів постаралися, щоб вони асоціювалися винятково з дієтичною їжею. Але насправді хлібці можуть бути калорійніші, ніж звичайний хліб.

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Дієтологи вирішили розставити всі крапки над "і", щоб люди перестали вестися на маркетингові гачки. Насправді ж, калорійність хліба досить невисока: 200-250 ккал на 100 грамів. Що стосується хлібців, то вони позбавлені вологи, що робить концентрацію сухих речовин продукту щільнішою, а його калорійність - вищою. У хлібці міститься від 300 ккал до 500 ккал на 100 грамів.

Крім того, технологія виготовлення хлібців дозволяє додавати в них різні інгредієнти. Таким чином початкова калорійність хлібців збільшується на ті додаткові калорії, які несуть в собі добавки. Відразу ж зазначимо, що потрібно уважно читати етикетку, аби переконатися, що хлібці не містять нічого зайвого, і не вплинуть на вашу фігуру.

Хлібці можуть бути надзвичайно калорійними - фото 328876

Експерти також наголошують на тому, що їсти хліб абсолютно нормально, і не варто боятися цього продукту. Завдяки хлібу покривається на 30% добова потреба організму в білку, на 50% у залізі та на 50% у харчових волокнах, необхідних для нормальної роботи кишківника.

Крім того, хліб - джерело дефіцитних вітамінів групи В (В1, В6), РР, не рахуючи найважливіших мінералів, кальцію та фосфору. Добова норма хліба, до слова, - 150-200 грамів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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