Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Медики розповіли про несподівану корисну властивість волоських горіхів

  • 83
Зменшення рівня холестерину впливає на скорочення небезпеки хвороб серця - фото 1
Зменшення рівня холестерину впливає на скорочення небезпеки хвороб серця / mercola

Вживання пригорщі волоських горіхів щодня може запобігти хворобам серця.

Вживайте цю кількість горіхів щодня протягом 6 тижнів, і у вас знизиться виробництво надмірної кількості жовчних кислот, а також показник "поганого" холестерину.

І ще: Як приготувати смачний крем-суп: вагомі причини купити стаціонарний блендер

Відомо, що зменшення рівня холестерину впливає на скорочення небезпеки хвороб серця. Автори дослідження вважають, що високий вміст харчових волокон у волоських горіхах сприяє зростанню "хороших" бактерій в кишечнику, що йде на користь здоров'ю серця і шлунково-кишковій системі.

Незважаючи на те, що волоські горіхи містять високу кількість калорій, тільки 80% з них абсорбується організмом. Бактерії кишечника використовують решту 20%. Спостереження показали, що ті, хто регулярно вживають волоські горіхи, виробляють в своєму організмі менше вторинних жовчних кислот, які створюються в кишечнику, а не в печінці, як первинні.

Читайте також: Експерти назвали нову користь кави

Джерело: mercola
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5879
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я