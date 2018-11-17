Медики розповіли про несподівану корисну властивість волоських горіхів

Вживання пригорщі волоських горіхів щодня може запобігти хворобам серця.

Вживайте цю кількість горіхів щодня протягом 6 тижнів, і у вас знизиться виробництво надмірної кількості жовчних кислот, а також показник "поганого" холестерину.

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Відомо, що зменшення рівня холестерину впливає на скорочення небезпеки хвороб серця. Автори дослідження вважають, що високий вміст харчових волокон у волоських горіхах сприяє зростанню "хороших" бактерій в кишечнику, що йде на користь здоров'ю серця і шлунково-кишковій системі.

Незважаючи на те, що волоські горіхи містять високу кількість калорій, тільки 80% з них абсорбується організмом. Бактерії кишечника використовують решту 20%. Спостереження показали, що ті, хто регулярно вживають волоські горіхи, виробляють в своєму організмі менше вторинних жовчних кислот, які створюються в кишечнику, а не в печінці, як первинні.

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