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Дієтологи назвали шкідливі властивості часнику

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Часник - фото 1
Часник / healthline

Часник – натуральний антибіотик і антисептичний засіб. Однак, є люди, яким протипоказаний часник.

Головна цілюща особливість часнику полягає в тому, що він є натуральним антиоксидантом, якому немає рівних за придушенням розвитку ракових клітин.

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Антиоксидантні властивості надає часнику аліцин, який виділяється при механічному впливі на сирий часник. Своїм специфічним запахом часник зобов'язаний саме цій речовині. Однак експерти з харчування попереджають також про обмеження щодо вживання часнику.

Він протипоказаний людям, що страждають від захворювань печінки і нирок, а також діареї, оскільки містить токсичні речовини і може загострити стан деяких хвороб. Дієтологи рекомендують вживати не більше 1-3 часточок часнику на день. Збільшення цієї норми може спровокувати головний біль, печію, нудоту, болі в шлунку.

При вживанні часнику натщесерце він подразнює стінки порожнього шлунку і може спровокувати виникнення виразки. Не варто їсти часник і перед сном.

Страва з часником - фото 407776
Страва з часником

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Джерело: healthline
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