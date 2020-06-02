Замість інтенсивних тренувань: названо простий спосіб схуднути

Виявилось, що не обов'язково займатись інтенсивними тренуваннями, щоб бути здоровим та струнким. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Університету Північної Кароліни заявили, що інтенсивні тренування не такі корисні для організму, як регулярні помірні навантаження. Це підтвердив експеримент за участю понад 300 добровольців. Їх розділили на три групи: перша активно займалась своєю фізичною формою, друга регулярно мала заняття з тривалою ходьбою, а третя була контрольною.

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Піддослідні з першої групи показали найкращі результати зі схудненням, але після завершення дослідження зайва вага повернулась. А от позитивний результат від ходьби зберігався доволі довго.

Як схуднути і зберегти ефект

"Якщо ви хочете максимально зміцнити своє здоров'я та позбутись зайвої ваги, то краще надавати перевагу простій помірній фізичній активності, наприклад, тривалій ходьбі. Цей оптимальний метод дозволяє підтримувати себе у формі без екстремальних навантажень, які підходять далеко не всім", – пояснюють учені.

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