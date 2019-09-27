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Названа нова корисна властивість зеленого чаю

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Зелений чай - фото 1
Зелений чай / medicalxpress

Вчені виявили, що природний антиоксидант, який зазвичай міститься в зеленому чаї, може допомогти знищити стійкі до антибіотиків бактерії.

Йдеться про речовину під назвою галат епігаллокатехін (EGCG), яка міститься в чаї.

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Дослідження показало, що ця речовина може відновлювати активність азтреонаму – антибіотика, який зазвичай використовується для лікування інфекцій, викликаних синьогнійною паличкою (лат. Pseudomonas aeruginosa). Цей вид бактерій асоціюється з серйозними інфекціями дихальних шляхів і кровотоку. За останні роки цей вид бактерій виробив стійкість до багатьох основних класів антибіотиків.

Наразі для боротьби з патогеном доводиться використовувати комбінацію ліків. Однак інфекції все важче і важче піддаються лікуванню. Дослідники провели тести в пробірці (in vitro) і з'ясували, що комбінація EGCG і азтреонаму набагато ефективніша у боротьбі з синьогнійною паличкою, ніж ці ж речовини окремо.

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Джерело: medicalxpress
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