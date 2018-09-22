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Медики розповіли, з чим не варто поєднувати хліб

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Віддайте перевагу житньому хлібу - фото 1
Віддайте перевагу житньому хлібу

Фахівці в області здорового харчування не рекомендують їсти борошняні вироби у великій кількості, – особливо, виготовлені з обробленого пшеничного борошна. Такі продукти заважають нормальному травленню, стверджують експерти.

Якщо головним інгредієнтом випічки стає пшеничне біле борошно, такий продукт не дасть організму практично ніяких вітамінів.

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Крім того, борошняні вироби і хліб містять в собі багато солі, цукру, крохмалю та часто дріжджів – цей багатокомпонентний склад може стати занадто великим навантаженням для травлення. Якщо вживати борошняні вироби та хліб регулярно, по кілька разів на день, це може негативно позначитися на метаболізмі, посприяти ожирінню, хворобам шлунка і кишківника, застерегли фахівці.

Відмовтесь від хліба з білого борошна - фото 277758
Відмовтесь від хліба з білого борошна

Водночас відмовлятися від вживання якісного хліба з необробленого борошна не варто – цей продукт є хорошим постачальником клітковини. На думку дієтологів, слід надавати перевагу виробам з житнього борошна.

Медики не рекомендують вживати хліб з продуктами тваринного походження, адже кожен з цих складових вимагає різних ферментів для перероблення, і в дуеті вони виявляються занадто важкими для шлунка, можуть викликати нетравлення й інші неприємності з травним трактом.

За їх словами, хліб слід уживати разом з овочами та зеленню – в рослинних продуктах містяться вітаміни, які активізують перероблювання складних вуглеводів, наявних у хлібі.

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Джерело: med2
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