Забудьте про них: які продукти зовсім не підходять для сніданку

Режим карантину дозволяє не ігнорувати сніданок, адже саме від нього залежить не лише рівень енергії упродовж дня, а й стан фігури. Водночас не варто нехтувати і тим, що ж ви кладете у тарілку вранці. Які продукти не варто їсти на сніданок – читайте далі.

Деякі смаколики начебто ідеально підходять для сніданку, особливо, якщо людина сидить на суворій дієті. Однак чимало звичайних страв далеко не йдуть на користь здоров'ю, якщо їх їсти вранці. До того ж, у цьому переліку є продукти, від яких варто відмовитись взагалі, щоб мати хороший вигляд та не менш хороше самопочуття.

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Каші та локшина швидкого приготування містять забагато цукру та замало корисних мікроелементів, тож користі від них зовсім немає. З тієї ж причини не варто розпочинати день з печива, тортиків, цукерок та інших солодощів. Якщо дуже хочеться чогось солоденького до чаю чи кави, то дієтологи радять обирати чорний шоколад або зефір.

Чим не варто снідати

Також на сніданок не варто готувати булочки, пиріжки та взагалі канапки з білих хлібом. Вони не лише збільшують шанси набрати зайві кілограми, а й не мають тривалого ефекту втамування голоду.

Сосиски та ковбаси точно не прикрасять ранкову трапезу, оскільки в них чимало солі та різноманітних добавок, які погіршують процеси травлення. А от сама ідея вранці їсти м'ясо доволі непогана, якщо надавати перевагу відвареній птиці, адже це чудове джерело білків, яке дозволяє не переїдати та не бути голодним упродовж кількох годин.

Чим не варто снідати

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