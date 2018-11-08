Дієтолог розповіла, чи корисна шкільна їжа з автоматів

Дієтолог Світлана Фус поділилася хвилюючою для батьків темою і розповіла про їжу із шкільних автоматів. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Майже у всіх школах зараз є автомати з їжею, в яких можна просто купити сухі сніданки, соки, нектари, вафлі, круасани тощо. І маленьким школярам важко втриматися від такої спокуси.

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За словами Фус, практично всі продукти, які знаходяться в автоматах, не належать до здорових продуктів. У них багато цукру і безкорисного жиру, що призводить не тільки до надмірної ваги і ожиріння, але й впливає на розвиток нервової системи, послаблює загальну опірність організму, викликає розвиток карієсу і багато інших проблем.

Треба пропагувати здоровий спосіб харчування серед школярів. Чому це необхідно для здоров'я і розвитку. Дітям треба пояснювати, що здорове харчування – це круто і корисно, – підсумувала експерт.

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