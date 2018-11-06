Корисні чіпси: ТОП-5 рецептів для тих, кому набридла картопля

Чіпси можуть бути здоровим перекусом, якщо їх приготувати з корисних інгредієнтів. До вашої уваги рецепти хрустких чіпсів з гарбуза, лаваша, пастернаку, буряка і селери в домашніх умовах, які замінять традиційну "хімію".

Корисні чіпси легко зробити вдома, тож обирайте смак – та гайда готувати смакоту!

Рецепти чіпсів у домашніх умовах

Чіпси з гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз – 0,5-1 шт.

цукор, сіль, перець – за смаком

сухі трави – за смаком

Гарбузові чіпси

Рецепт приготування:

Розігріваємо духовку до 100 градусів. Гарбуз чистимо від шкірки, видаляємо насіння і волокна. Промиваємо гарбузову м'якоть і висушуємо паперовими рушниками. Нарізаємо гарбуз тонкими скибочками завтовшки 3 мм, використовуючи дуже гострий ніж або терку із шинкуванням.

Викладаємо подрібнений гарбуз на деко, посипаємо скибочки сіллю, цукром, перцем, травами або будь-якими іншими спеціями. Відправляємо деко в духовку на 2 години, кожні 15-20 хвилин перевертаємо скибочки для рівномірної готовності. Якщо через 2 години чіпси не просохнуть повністю – збільште час запікання.

Готовим чіпсам даємо охолонути і поміщаємо в банку або паперовий пакет. Зберігаємо при кімнатній температурі.

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Пряні чіпси з пастернаку

Інгредієнти:

корінь пастернаку – 2-3 шт.

коріандр – 1 пучок

порошок карі – 1 ч. л.

сіль – 0,5 ч. л.

рослинна олія для фритюру – 500 мл

Рецепт чіпсів з пастернаку

Рецепт приготування:

Розігріваємо духовку до 100 градусів. Пастернак миємо, чистимо і нарізаємо довгими тонкими смужками. Деко застилаємо пергаментом і викладаємо на нього скибки. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин.

Олію для фритюру розігріваємо до 170 градусів і обсмажуємо в ній підсушений пастернак. Викладаємо пастернак фрі на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру. Карі змішуємо з сіллю і посипаємо сумішшю чіпси. Додаємо дрібно порізаний коріандр, добре перемішуємо – і насолоджуємося оригінальним смаком!

Домашні чіпси з тонкого лаваша

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 2 шт.

рослинна олія – 3 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

сухий часник, суха паприка – по 0,5 ч. л.

сухі базилік і майоран – по 0,5 ч. л.

Чіпси з лаваша в домашніх умовах

Рецепт приготування:

Духовку розігріваємо до 220 градусів. Змащуємо лаваш олією з двох боків за допомогою кондитерського пензлика. Всі сухі приправи змішуємо в невеликої ємності і посипаємо сумішшю коржі в олії. Нарізаємо лаваш невеликими шматочками (квадратами, ромбами або трикутниками). Викладаємо шматки лаваша на деко і відправляємо в духовку на 5-7 хвилин.

Якщо не вийшло викласти лаваш в один шар, просто кілька разів протягом запікання перемішайте чіпси за допомогою щипців.

Чіпси з буряка

Інгредієнти:

буряк – 3 шт.

оливкова олія – ​​2 ст. л.

сіль – ½ ч. л.

перець – ½ ч. л.

Домашні чіпси з буряка

Рецепт приготування

Розігріваємо духовку до 150 градусів. Буряк чистимо і шаткуємо тонкими кружечками. Кладемо шматочки буряка в глибоку миску, поливаємо оливковою олією і ретельно перемішуємо.

Застеляємо деко папером для випічки і рівномірно викладаємо скибочки буряка. Відправляємо в духовку на 40-50 хвилин, кожні 15 хвилин перевертаємо шматочки для рівномірної готовності. Буряк має зменшитися в розмірах в 1,5-2 рази. Готові чіпси посипаємо сіллю і перцем.

Чіпси з селери

Інгредієнти:

корінь селери – 0,9-1 кг

рослинна олія для фритюру – 1 ст.

сіль, перець – за смаком

сушена зелень – за смаком

Як приготувати чіпси з кореня селери

Рецепт приготування:

Селеру миємо, гострим широким ножем зрізаємо нижню і верхню частини коренеплоду. Маленьким ножем чистимо селеру, вирізаючи всі темні плями. Промиваємо очищений коренеплід і обсушуємо паперовими рушниками.

Очищений корінь ще раз промити холодною водою і обсушити паперовим рушником. Розрізаємо коренеплід хрест-навхрест і кожну частину нарізаємо дуже тонкими скибочками (1-2 мм).

Викладаємо селеру в миску, посипаємо спеціями і перемішуємо. У каструлі з товстим дном добре розігріваємо олію. Скибочки коренеплоду по одному опускаємо в олію, в одній партії має бути не більше ніж 20 шматочків. Перемішуємо чіпси ложкою і готуємо до золотистого відтінку і зменшення в обсязі. Викладаємо готові чіпси шумівкою на паперові рушники або сито. За бажанням додаємо сіль.

Смачного!

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