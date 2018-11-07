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Названо ідеальний смаколик, який можна їсти перед сном

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Ідеальний смаколик для вечері - фото 1
Ідеальний смаколик для вечері

Науковці розповіли, який продукт можна спокійно вживати перед сном, щоб не лише не набрати зайвої ваги, а й зміцнити м'язи.

Експерти з Університету Флориди провели експеримент, який виявив, що вживання сиру на вечерю здатне покращити здоров'я та зменшити вагу. У рамках дослідження серед жінок віком від 20 років піддослідних годували пресованим домашнім сиром за півгодини-годину до сну.

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Саме у цей час сир здатен пришвидшити метаболізм та допомогти зміцнити м'язи. Подібний ефект спостерігали у тих, хто вживає протеїнові коктейлі. Тому добровольці не просто не набирали зайву вагу, а й худнули.

"Хоча ми змогли побачити користь для здоров'я саме пресованого сиру, однак дослідження інших корисних продуктів, приміром, овочів та фруктів з високим вмістом мінералів та вітамінів, на наш погляд, можуть дати схожі результати", – відзначають експерти.

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Джерело: newsyou.info
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