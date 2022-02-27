Додаток Reface закликає росіян виходити на мітинги проти війни в Україні

Ми свято переконані в тому, що було б бажання – завжди знайдеться можливість. Це й стосується пошуку істини, якщо правду від людей приховують. На щастя, додаток Reface, популярний у всьому світі, вирішив трохи розплющити очі росіянам, закликавши їх вийти на мітинги.

Як повідомляє Мінцифри, український стартап запустив акцію на 200 мільйонів користувачів. Вона спрямована на те, щоб вони дізналися правду про війну Росії в Україні, а також вийшли на мітинги.

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Наразі відомо, що компанія вже почала розсилати російським користувачам сповіщення з закликом виходити на мітинги, а також захистити свій народ. Щойно користувач натискає на сповіщення, він бачить реальні кадри російського вторгнення в Україні.

Нагадаємо, що росіянам не показують реальну картину ані по телебаченню, ані в інтернеті. Ба більше, війну проти України називають військовою операцією. Це дозволяє не розповсюджувати жодну інформацію про неї.

Відомо, що такі сповіщення вже отримали понад 9 мільйонів користувачів у всьому світі та 2 мільйони – у Росії. І це число, ясна річ, росте з кожною хвилиною.

Крім того, Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну. Для цього він опублікував відео із закликом Stand with Ukraine! Stop the war! та хештегом #StandWithUkraine до кожного ролика.

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