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З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло

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З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло - фото 1

Київський айтівець Денис Гайдамака розробив застосунок "Є", у якому українці зможуть обмінюватися інформацією про наявність світла. Як це працює – читайте нижче.

Робота застосунку базується на принципі добросусідства. Це означає, що користувач повідомляє про наявність електроенергії за певною адресою, відтак українці, які підписані на неї, можуть бачити всю інформацію.

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Денис Гайдамака, розробник "Є", стверджує, що у вашому смартфоні будуть відображатися тільки фактичні дані від реальних людей без графіків відключень світла, а робота програми залежатиме від активної участі та довіри громади один одному.

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До слова, застосунок охоплює всі найбільші міста України (крім окупованих територій), а саме 132 населені пункти. Додаток доступний в цей час тільки для Apple, але скоро запрацює і для Android, оскільки у найближчих планах ідейника – створення його версії.

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