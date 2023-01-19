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З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло
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Київський айтівець Денис Гайдамака розробив застосунок "Є", у якому українці зможуть обмінюватися інформацією про наявність світла. Як це працює – читайте нижче.
Робота застосунку базується на принципі добросусідства. Це означає, що користувач повідомляє про наявність електроенергії за певною адресою, відтак українці, які підписані на неї, можуть бачити всю інформацію.
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Денис Гайдамака, розробник "Є", стверджує, що у вашому смартфоні будуть відображатися тільки фактичні дані від реальних людей без графіків відключень світла, а робота програми залежатиме від активної участі та довіри громади один одному.
До слова, застосунок охоплює всі найбільші міста України (крім окупованих територій), а саме 132 населені пункти. Додаток доступний в цей час тільки для Apple, але скоро запрацює і для Android, оскільки у найближчих планах ідейника – створення його версії.
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