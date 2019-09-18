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Дивовижно смачна картопля із золотистою скоринкою в духовці: рецепт

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Смачна картопля - фото 1
Смачна картопля / zen

Розповідаємо про дивовижно смачну картоплю в духовці, яку можна готувати практично кожен день. Вона виходить настільки ніжною і м'якою, що розлітається з тарілок в один момент!

Отож, беремо кілограм картоплі, краще, якщо це буде сорт з помірним вмістом крохмалю, чистимо і ріжемо її на невеликі шматочки. Якщо такого сорту немає, просто замочіть очищену бульбу на кілька годин.

Щодо спецій: нам знадобляться італійські трави або чебрець з розмарином, вони чудово поєднуються з картоплею. Кілька зубчиків часнику треба подрібнити в кашку. Ну і, звичайно ж, сіль. У невеликій мисці змішуємо спеції, часник і сіль, а потім вливаємо трохи соняшникової олії, щоб вийшла.

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Додаємо приготовлену пряну масу до картоплі і ретельно перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися по всіх шматочках. Тепер змастіть деко олією і викладіть на нього картоплю, запікайте при температурі 180 градусів десь 50 хвилин, поки картопля не покриється приємною золотистою скоринкою.

На стіл подавати можна, як у вигляді гарніру, так і як самостійну страву, картопелька прекрасно поєднується і з рибкою, і з м'ясом, і просто зі сметанкою: смачно і ситно!

Рецепт картоплі по-селянськи - фото 355899
Рецепт картоплі по-селянськи

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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