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Рецепт сніданку, який поліпшує чоловічу силу
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Кожен чоловік замислювався над питанням про поліпшення потенції. Тож, сексологи розповіли про сніданок з перепелиними яйцями, який покращує чоловічу силу.
Перепелині яйця містять фосфор і амінокислоти, які впливають на чоловічу силу. Яйця збільшують лібідо і покращують еректильні функції організму. Приймати продукт можна як в сирому, так і в просмаженому вигляді. Однак сексологи розповіли, що до яєць варто додавати перець, цибулю і часник. Саме завдяки цим продуктам буде відбуватися підвищення чоловічої сили.
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Яйця з перцем дозволять посилити циркуляцію крові, щоб поліпшити фізичну працездатність і відновлення. Завдяки наявності капсаїцину відбувається зниження артеріального тиску і стимулювання вивільнення оксиду азоту та інших судинорозширювальних з'єднань. Такий сніданок рекомендований до вживання раз на 3 дні.
Яйця з цибулею містять флавоноїдні антиоксиданти, які приносять користь здоров'ю серця. Сніданок з таким овочем допоможе артеріям і венам розширитися під час кровотоку. Також цибуля має протизапальні властивості, які покращують кровообіг і здоров'я серця, зменшуючи запалення у венах і артеріях. Рекомендований до вживання раз на 2 дні.
Яйця з часником мають аліцин, який збільшує тканинний кровообіг. Користь часнику пов'язана з наявністю потоку опосередкованої вазодилатації, що впливає на чоловіче лібідо.
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