Дівочі штучки: відео з шокованим хлопцем підкорює Reddit

Жіноча краса інколи буває не лише даром природи, а й даром розвинутої б'юті сфери. Вочевидь, герой цього відео і не підозрював про існування деяких штучок, які дозволяють дівчатам виглядати ще розкішніше.

На платформі Reddit користувач з ніком Almari_SonOfAlmara поділився епічним відео з милою парою, яке швидко стало вірусним. За короткий час допис зібрав понад 84 тисячі переглядів та більше як тисячу коментарів.

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Річ у тому, що ролик не є типовим для мережі, адже показує не романтику, а реальність. Головний герой цілує свою дівчину, а тоді помічає, що у неї щось дивне на очах і просто відриває накладні вії. І поки хлопець шокований, то дівчина ледь втримується від реготу. Здається, він і не підозрював, що таке буває:

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