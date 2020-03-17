Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Хвилинка антистресу: дивіться, як допитливі пінгвіни гуляють по закритому океанаріуму

  • 34
Пінгвіни - фото 1
Пінгвіни / twitter

У закритому через коронавірус океанаріумі Чикаго на час відсутності відвідувачів з вольєрів випустили місцевих пінгвінів.

На одному з відео пінгвін на ім'я Веллінгтон махає крилами і стежить за представниками фауни з Амазонії, які косяками плавають в одному з акваріумів.

І ще: Коли дуже втомився: фото котів, які заснули у дивних позах

Чубатих пінгвінів Едварда і Енні також вивели на прогулянку. Працівники центру зняли, як птиці бродять по кімнаті з панорамними акваріумами і вивчають простір, присвячений рибам і морським рослинам Південно-Східної Азії. Після цієї пригоди малі продовжили свою прогулянку біля стійки інформації для відвідувачів: пінгвіни попрямували дивитися, що, крім офісних стільців, ще є за нею.

Читайте також: Відео з куркою та яблуком розсмішило мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • 15 березня, 16:55
  • 494
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • Вчора, 14:23
  • 1464
Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 15 березня, 20:22
  • 1211
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне