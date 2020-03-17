Хвилинка антистресу: дивіться, як допитливі пінгвіни гуляють по закритому океанаріуму

У закритому через коронавірус океанаріумі Чикаго на час відсутності відвідувачів з вольєрів випустили місцевих пінгвінів.

На одному з відео пінгвін на ім'я Веллінгтон махає крилами і стежить за представниками фауни з Амазонії, які косяками плавають в одному з акваріумів.

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Чубатих пінгвінів Едварда і Енні також вивели на прогулянку. Працівники центру зняли, як птиці бродять по кімнаті з панорамними акваріумами і вивчають простір, присвячений рибам і морським рослинам Південно-Східної Азії. Після цієї пригоди малі продовжили свою прогулянку біля стійки інформації для відвідувачів: пінгвіни попрямували дивитися, що, крім офісних стільців, ще є за нею.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

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