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Хвилинка антистресу: дивіться, як допитливі пінгвіни гуляють по закритому океанаріуму
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У закритому через коронавірус океанаріумі Чикаго на час відсутності відвідувачів з вольєрів випустили місцевих пінгвінів.
На одному з відео пінгвін на ім'я Веллінгтон махає крилами і стежить за представниками фауни з Амазонії, які косяками плавають в одному з акваріумів.
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Чубатих пінгвінів Едварда і Енні також вивели на прогулянку. Працівники центру зняли, як птиці бродять по кімнаті з панорамними акваріумами і вивчають простір, присвячений рибам і морським рослинам Південно-Східної Азії. Після цієї пригоди малі продовжили свою прогулянку біля стійки інформації для відвідувачів: пінгвіни попрямували дивитися, що, крім офісних стільців, ще є за нею.
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