Реакція хлопця, який не потрапив до Діснейленду, стала вірусною (відео)

Хлопець з Канади не змін відпочити у парку розваг Діснейленд через коронавірус, але він не надто засмутився. Зате відео його реакції стало вірусним!

Еліас Шарф разом з родиною приїхав з Канади до Каліфорнії, щоб весело провести час у Діснейленді. Однак компанія Disney зачинила всі свої громадські території через коронавірус.

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Тому замість всіх розваг Еліасу довелось давати інтерв'ю каналу Fox. Шматочок з сюжету активно поширюється в мережі, адже головний герой реагує дуже по-дорослому і навряд чи когось може залишити байдужим його харизма. Понад 5 мільйонів переглядів це підтверджують!

"Реакція цього канадського хлопця на те, що він не зміг поїхати у Діснейленд в ці вихідні, – найкраще, що я бачив сьогодні".

This Canadian kid's response to not being able to go to Disneyland this weekend is the best thing I've seen today. pic.twitter.com/wrXfaQmCdo — Arash Markazi (@ArashMarkazi) March 14, 2020

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