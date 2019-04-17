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Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю

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Rihanna знялася для Harper's Bazaar - фото 1
Rihanna знялася для Harper's Bazaar

Співачка Rihanna стала героїнею травневого номера журналу Harper's Bazaar. Новий випуск присвячений красі, а над зйомкою для видання працював фотограф Денніс Леопольд.

На світлинах Rihanna приміряє яскраве вбрання від Maison Margiela, Valentino, Chanel та Dior, нагадуючи райську птаху. Образи співачки доповнюються яскравим макіяжем.

І ще: Відома модель здивувала фото у прозорому плащі-пакеті

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321986

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321987

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321988

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321989

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321990

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321991

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321992

Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю - фото 321993

Нагадаємо, що раніше співачка Rihanna розбурхала мережу світлинами, на яких вона позує у самісінькому спідньому. 31-річна Rihanna рекламувала спідню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позувала у напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр у тон вбрання.

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Джерело: harpersbazaar
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