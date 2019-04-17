Диво в пір'ях: Rihanna вразила новою зйомкою для глянцю

Співачка Rihanna стала героїнею травневого номера журналу Harper's Bazaar. Новий випуск присвячений красі, а над зйомкою для видання працював фотограф Денніс Леопольд.

На світлинах Rihanna приміряє яскраве вбрання від Maison Margiela, Valentino, Chanel та Dior, нагадуючи райську птаху. Образи співачки доповнюються яскравим макіяжем.

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Нагадаємо, що раніше співачка Rihanna розбурхала мережу світлинами, на яких вона позує у самісінькому спідньому. 31-річна Rihanna рекламувала спідню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позувала у напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр у тон вбрання.

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