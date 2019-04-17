Відома модель здивувала фото у прозорому плащі-пакеті

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень через незвичне вбрання. Цього разу молода зірка приміряла прозорий тренч-дощовик, який не приховує її ефектних форм.

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю авторських проектів, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там молода матуся майже щодня ділиться свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно Кайлі опублікувала знімки у прозорому лакованому плащі, який підписники вже встигли порівняти з пакетом. Щоправда, фото за короткий час зібрали понад 1,3 млн переглядів, адже продемонстрували апетитні форми моделі.

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