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Британська модель перетворилась у сексуальну Клеопатру

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Демі Роуз стала сексуальною Клеопатрою - фото 1
Демі Роуз стала сексуальною Клеопатрою / instagram.com/demirosemawby

Британська plus-size модель Демі Роуз розбурхала мережу звабливим перевтіленням у царицю Єгипту. Щоправда, мінімальна кількість одягу не приховала апетитних форм красуні.

24-річна plus-size модель з Великобританії Демі Роуз стала справжньою зіркою Instagram, адже за нею стежать понад 12 мільйонів користувачів. Кілька років тому до слави дівчини доклався репер Tyga, з яким вона зустрічалась. А зараз красуня працює на себе сама, виходячи на світські заході та знімаючись у рекламах.

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Пишні форми Демі доволі складно не помітити і сама дівчина щоразу намагається їх підкреслити. До слова, зріст Роуз всього 1,57, однак її параметри становлять 5 розмір грудей, 60 см талія та 93 стегна.

Нещодавно модель похизувалась перевтіленням у сексуальну Клеопатру, викликавши захват у фанатів. Тут спекотно!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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