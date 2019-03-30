На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гаряча Rihanna розбурхала мережу пікантними знімками у спідній білизні
-
- 22
Зваблива красуня Rihanna – не тільки успішна співачка, вона також випускає косметику і спідню білизну під своїм брендом Fenty. Фотосет у відвертій білизні артистка показала на своїй сторінці в Instagram.
Так, зірка підірвала мережу вельми відвертими кадрами. На цей раз 31-річна Rihanna рекламує спідню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позує в напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр у тон наряду.
Тут спокусливо: Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
Нова колекція співачки надійде в продаж вже 1 квітня і вона зізналася, що не може вже дочекатися цього дня.
Читайте також: Розкішна Клаудія Шиффер знялася для обкладинки Vogue China
-
16:52Apple відмовляється від виробництва бездротової зарядки
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
15:21Гаряча Rihanna розбурхала мережу пікантними знімками у спідній білизні
-
14:46Година Землі 2019: коли українцям потрібно вимкнути світло
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:47NASA тестує рентген для зв'язку в космосі
-
13:25Грайлива Настя Каменських спокусила мережу відвертим відео
-
12:47Теплого Олекси 2019: що можна та не можна робити в цей день
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
11:51Скільки пам'яті дійсно необхідно сучасному смартфону у 2019 році
-
11:30Леонардо Ді Капріо опублікував знімок українського фотографа
-
11:13Теплого Олекси 2019: народні традиції і прикмети, перевірені часом
-
10:49З’явилася перша фанатська короткометражка з нагоди 40-річчя франшизи "Чужий"
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
09:55Як змінюється статеве життя після 60
-
09:23Ця країна першою в Європі запустила зв'язок 5G
-
08:55Відеоблогер обдурив своїх підписників, і ось як
-
08:29Оновлений рейтинг найпопулярніших авто в Європі
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:50Дівчина без кісток: гімнастка шокувала своїми трюками в незвичних місцях
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
22:50З'явився фільм мовою, яку знають лише 20 осіб у світі
-
22:20Сліпі співбесіди: для чого компанія буде наймати незрячих рекрутерів
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
21:2029 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:4110 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
-
15:50Слово дня: ЗАГРАВА
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі