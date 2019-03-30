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Гаряча Rihanna розбурхала мережу пікантними знімками у спідній білизні

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Співачка Rihanna - фото 1
Співачка Rihanna / Instagram

Зваблива красуня Rihanna – не тільки успішна співачка, вона також випускає косметику і спідню білизну під своїм брендом Fenty. Фотосет у відвертій білизні артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка підірвала мережу вельми відвертими кадрами. На цей раз 31-річна Rihanna рекламує спідню білизну своєї марки Savage x Fenty. На гарячих знімках вона позує в напівпрозорому комплекті з трусиків і топа ніжно-жовтого кольору, приймаючи спокусливі пози. Доповнюють образ яскравий макіяж і манікюр у тон наряду.

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Нова колекція співачки надійде в продаж вже 1 квітня і вона зізналася, що не може вже дочекатися цього дня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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