Відео з підступним котом підкорило мережу

Коти не дарма стають зірками мережі, адже їхня поведінка та вигляд мало кого залишають байдужими. Однак є й ті люди, які не у захваті від цих пухнастиків. Саме такою є героїня цього курйозного відео!

На платформі Reddit користувач з ніком TheDarkIsMyLight поділився відео з домашньої тусовки з друзями, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис переглянули понад 72 тисячі осіб, а ще більше як тисяча залишили коментарі.

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А все тому, що в компанії опинилась дівчина, яка зовсім не любить котів. Не важко здогадатись, до кого ж саме на коліна і попрямував домашній улюбленець господаря гулянки. Виріз обличчя дівчини та поведінка кота – прекрасні:

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