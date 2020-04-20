Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Відео з підступним котом підкорило мережу

  • 5
Коти відчувають людей, які не люблять котів - фото 1
Коти відчувають людей, які не люблять котів

Коти не дарма стають зірками мережі, адже їхня поведінка та вигляд мало кого залишають байдужими. Однак є й ті люди, які не у захваті від цих пухнастиків. Саме такою є героїня цього курйозного відео!

На платформі Reddit користувач з ніком TheDarkIsMyLight поділився відео з домашньої тусовки з друзями, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис переглянули понад 72 тисячі осіб, а ще більше як тисяча залишили коментарі.

І ще: Пінгвіни розгулюють по спорожнілому Кейптауну: відео

А все тому, що в компанії опинилась дівчина, яка зовсім не любить котів. Не важко здогадатись, до кого ж саме на коліна і попрямував домашній улюбленець господаря гулянки. Виріз обличчя дівчини та поведінка кота прекрасні:

Cats can always sense the non-cat person from r/WatchPeopleDieInside

Читайте також: Гуси, які насолоджуються дощем у саду, підкорили мережу (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 1072
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1668
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 107035
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл