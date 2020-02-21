Дивіться, як виглядає гіперкар, надрукований на 3D-принтері

Незадовго до Женевського автосалону компанія Czinger Vehicles поділилася відео, новими фотографіями, а також технічними подробицями про гіперкар 21C. Новинку випустять обмеженою партією у 80 екземплярів, причому гібридну силову установку і шасі виготовлятимуть на 3D-принтері.

Гіперкар претендує на звання одного з найшвидших дорожніх автомобілів – з місця до "сотні" він розганяється за 1,9 секунди, тоді як Bugatti Chiron робить це на пів секунди повільніше.

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Czinger 21C отримав 2,88-літровий двигун V8 з двома турбокомпресорами, який встановлений відразу за сидіннями, а також два електромотори – по одному на кожному з передніх коліс. Сумарна віддача агрегатів досягає 1250 кінських сил.

Привід – повний, коробка – семиступінчастий "автомат". Заявлений час розгону з 0 до 100 кілометрів на годину становить 1,9 секунди, а чверть милі автомобіль проїжджає за 8,1 секунди. За 29 секунд гіперкар здатний розвинути швидкість 400 кілометрів на годину і загальмувати до повної зупинки – швидше, ніж Koenigsegg Agera RS і Bugatti Chiron.

Для 21C заявлені дві версії – дорожня і трекова. Перша важить 1250 кілограмів і здатна розганятися до 432 кілометрів на годину. Вага другого становить 1218 кілограмів, а максимальна швидкість дорівнює 380 кілометрам на годину. Дорожній гіперкар на 250 кілометрах у годину генерує 250 кілограмів притискного зусилля, трековий – 790 кілограмів.

У Czinger Vehicles заявили, що модель була створена "невеликою групою інженерів, дизайнерів і вчених", які використовували "революційну запатентовану виробничу технологію". Йдеться про Divergent 3D – технологію друку з металу, яку придумав Кевін Зінгер.

Divergent 3D раніше випробували на дослідному суперкарі Blade, який зібрали з алюмінієвих вузлів, стандартизованих металевих елементів і карбонових "стяжок". Вага прототипу склала всього 630 кілограмів. Його укомплектували турбомотором від Mitsubishi Lancer Evolution X, віддачу якого збільшили до 730 кінських сил.

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