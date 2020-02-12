Супергібрид Czinger "надрукують" на 3D-принтері

Заснована у 2019 році компанія Czinger Vehicles дебютує на Женевському автосалоні з гіперкаром 21С. Купе отримає встановлені одне за одним сидіннями, "поєднання культового дизайну і проривних технологій", а також компоненти, надруковані на 3D-принтері.

Засновник Czinger Vehicles Кевін Зінгер упевнений, що гіперкар 21C – приклад "зсуву парадигм в області проєктування, розробки, інжинірингу та виробництва автомобілів".

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Ймовірно, мова йде про застосування адитивних технологій, адже Зінгер, за сумісництвом, ще й головний виконавчий директор каліфорнійського стартапу Divergent 3D, що спеціалізується на 3D-друку з металу. У 2017 році фірма показала прототип Blade з "роздрукованим" з алюмінію шасі і кузовом, причому створені таким чином компоненти були на 10-15 відсотків легшими за звичайні.

Дводверка Czinger 21С розвиває ідеї Divergent Blade і має всі шанси стати хоча б дрібносерійною моделлю. Відомо, що машина оснащена розробленою власними силами гібридною силовою установкою; в салоні всього два місця, і розташовані вони одне за одним.

Новий гіперкар повинен бути потужнішим за Blade, який рухався завдяки турбомотору від Mitsubishi Lancer Evolution X. В ательє AMS його робочий об'єм збільшили з 2,0 до 2,4 літра, а віддачу підняли до 730 кінських сил.

Особливість технології Divergent 3D – використання в ролі основи шасі надрукованих на 3D-принтері силових з'єднань, пов'язаних один з одним вуглепластиковим "штангами".

Жорсткість конструкції підвищують металеві панелі, форму і розташування яких підбирає спеціальний комп'ютерний алгоритм. Використання "надрукованого" алюмінію дозволяє істотно знизити масу автомобіля: наприклад, Blade важив всього 630 кілограмів.

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