Дивіться, як виглядатиме нова Mazda 6

Нова Mazda 6, яка стане четвертим поколінням знаменитої моделі, дебютує у 2022 році. Автомобіль переживе кардинальні зміни.

На ринок нова Mazda може вирушити через рік після прем'єри, у 2023 році. Швидше за все, новинку розроблять у співпраці з Toyota.

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Йдеться про задньопривідну платформу і 6-циліндровий двигун, які розроблять в тісній співпраці дві японські компанії. Цікаво, що великі седани Тойота завжди пропонувалися із заднім приводом. У той час як Mazda 6 – передньопривідний автомобіль.

Актуальне покоління Mazda 6 через вісім років, як і раніше виглядає сучасно. Зрозуміло, за цей час автомобіль встиг зазнати модернізації і навіть кілька разів змінював салон, проте в цілому стильний дизайн досі дозволяє Mazda сприйматися дуже сучасною машиною. Значить, японські дизайнери знову зможуть здивувати нас оригінальним, збалансованим і завжди актуальним дизайном, який не старіє і не набридає з часом.

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