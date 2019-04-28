25-річну Mazda RX-7 продали за ціну нового Porsche

Купе Mazda RX-7 зразка 1994 року, яка довгий час не використовувалася і за все своє життя проїхала всього 7,4 тисячі кілометрів, продали за 70 тисяч доларів. Стільки ж на американському ринку зараз коштує, наприклад, Porsche Cayenne (від 65,7 тисячі доларів).

Двухдверка збереглася в стоковому стані, адже перший власник на ній майже не їздив – автомобіль простояв без руху 12 років. У машини, як і раніше, ідеальний кузов, інтер'єр і силова установка. Проте, перед продажем "RX-7" замінили свічки, масло, фільтри й акумулятор, а також прочистили паливний бак і залили свіжий бензин.

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Проданий екземпляр оснащений 255-сильним роторним двигуном 1.3, п'ятиступеневою механічною коробкою передач і заднім диференціалом підвищеного тертя. В оснащення моделі входить аудіосистема Bose, люк, протитуманні фари, задній двірник і спойлер.

Раніше також з'являлися оголошення про продаж інших машин з мінімальним пробігом. Так, спорткари Honda NSX і Toyota Supra пішли за 151 000 і 121 000 доларів відповідно.

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