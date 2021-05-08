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Дивіться, як робот-перукар вправляється зі щіткою: відео
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Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили унікального робота для розчісування волосся. Пристрій виконує свої завдання повільно, а результат поки викликає сумніви. Але це вже неабиякий крок вперед.
RoboWig не претендує на лаври найкращого перукаря планети, але інженери MIT не втрачають віри у своє дітище. Так, якщо звичайна людина виконує свою роботу на око, то робот використовує математичні моделі, що призводить до ефективного розплутування навіть найбільш сплутаного волосся, пише Dazed. Пристрій постійно вчиться, що дозволяє йому витягати потрібні для кожного конкретного випадку знання з минулого досвіду.
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Дослідники відзначають, що однією з проблем, що стоять на шляху реалізації проєкту, виявилася індивідуальність зачісок і вигинів голови. Один хибний рух може привести до утворення ковтунів або того гірше – відчуття болю. Оскільки RoboWig не вміє відчувати, сама щітка оснащена сенсорами, що вимірюють силу натискання, і володіє зворотним зв'язком.
"Щоб допомогти роботам розширити функціональність до складніших завдань, нам потрібно не тільки нове безпечне обладнання, а й розуміння, як складно поводиться м'яке волосся та сплутані локони", – відзначають вчені.
Поки пристрій відточує свої вміння на перуках, але інженери не втрачають надії випробувати його на людях.
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