В Іспанії створити першу роботизовану руку для приготування паельї: відео

Ентузіастам вдалося створити першу у світі роборуку для приготування паельї. Це національна іспанська страва з рису з додаванням морепродуктів, овочів і курки. Інтерес до "паельєро", розробленого компаніями Mimcook і br5, проявили багато готельних і ресторанні мережі.

Як розповідає The Guardian, для використання робота потрібно вибрати програму готування та завантажити продукти. Робот, що працює зі спеціальною комп'ютеризованою рукою, приготує все сам.

Це цікаво: Названі продукти, які усі помилково вважають корисними

Розробники вважають, що роборука може виконувати за людини важку роботу та дозволить їй зосередитися на творчості.

За словами засновника br5 Енріке Лілло, багатофункціональний робот може готувати не тільки паелью. Наприклад, якщо під'єднати роборуку до фритюрниці, вона зможе посмажити картоплю, при роботі з грилем – посмажити котлети для гамбургера, а при під'єднанні до духовки – приготувати піцу або круасани.

Щоб не образити жителів Валенсії, Лілло називає паелью, приготовлену роборукою, "стравою з рису".

"Але це все одно досить кумедно, тому що паелья – це сама сковорода, а не їжа, яку ви готуєте", – додав він.

Читайте також: 5 вагомих причин щодня їсти зелень