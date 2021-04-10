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Науковці протестували роботизованих собак-поводирів: вони позбавлять роботи справжніх
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Команда американських учених представила нового роботизованого пса. Він повністю автономний і здатний виступати у ролі поводиря для людей з поганих зором або повністю незрячих.
Сьогодні люди, які мають проблеми із зором, можуть розраховувати на собаку-поводиря. Тварина проходить спеціальну підготовку і здатна супроводжувати людину до магазину або на прогулянку. Але на відео ми бачимо близьке майбутнє.
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На думку вчених з Каліфорнійського університету в Берклі, незабаром чотириногі вихованці підуть в минуле, а їх місце займуть роботи. Перший прототип оснащений системою лазерного бачення і здатний постійно вчитися, підлаштовуючись під смаки власника та легко огинаючи перешкоди.
Одним з мінусів звичайних собак-поводирів залишається той факт, що їх неможливо підготувати у достатній кількості. Собак завжди не вистачає. Звичайно, робот ніколи не замінить тварину в емоційному плані, але зате має цілий арсенал технологій, включаючи орієнтування на місцевості та голосовий інтерфейс.
Крім того, весь досвід від однієї такої машини будуть отримувати й інші, що прискорить їх навчання. Передбачається, що з часом подібні пристрої будуть доступними для покупки, але поки інформації про це немає.
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