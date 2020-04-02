Дивіться, як пара з різних країн влаштовує побачення на кордоні

Знайомтесь, це 85-річна Інга Расмуссен з Данії та 89-річний Карстен Тюхсен Хансен з Німеччини. Пара поважного віку зустрічається на кордоні між своїми країнами, який був закритим через спалах коронавірусу. Своїм прикладом вони доводять, що кохання немає ані меж, ані віку.

Пара приїжджає до кордону поруч з німецьким містом Авентофт, аби поспілкуватися, тримаючись на рекомендованій безпечній відстані.

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Це сумно, але ми не можемо цього змінити, – поділилася Расмуссен.

Закохана пара стала місцевими знаменитостями після того, як мер данського містечка Тондер зустрів їх під час велосипедної прогулянки.

Познайомилися Інга та Карстен два роки тому. Понад рік вони зустрічалися щодня. Утім тепер, аби побачити один одного, Расмуссен приїжджає на автівці з міста Галлехус, а Хансен – на велосипеді з Зюдерлюгума. Під час зустрічей він іноді п'є шнапс, а вона віддає перевагу каві.

Пара зустрічається на безпечній відстані

Врешті-решт, мені потрібно вести машину, – сказала Расмуссен.

Інга та Карстен раніше подорожували разом і планують знову це робити, коли закінчиться карантин.

Раніше ми поспілкувалися з українцями, які живуть закордоном, і вони розповіли про те, як проходить їх карантин. Італія, Іспанія, Німеччина, Ізраїль, Польща – дізнайтеся, що в цих країнах роблять для перешкоджання поширенню коронавірусу.

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