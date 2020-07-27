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Дивіться, як міняють колеса на найбільшому у світі тракторі: відео

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Гігантському трактору не міняли колеса з 1977 року - фото 1
Гігантському трактору не міняли колеса з 1977 року

На YouTube-каналі "Ферма Велкера" опублікували відео заміни коліс найбільшого у світі сільськогосподарського трактора Big Bud 16V-747. Величезна машина отримала нові шини вперше з 1977 року.

Big Bud 16V-747 побудували у 1977 році в єдиному екземплярі. Габарити машини складають 8200 міліметрів у довжину, 6000 міліметрів у ширину і 4200 у висоту. Важить найбільший у світі трактор 45,5 тонни. У рух його приводить 16-циліндровий дизельний двигун потужністю 1100 кінських сил.

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Покришки розроблялися спеціально для цієї моделі. Діаметр шин, в які "взули" модель 43 роки тому, дорівнює 240 сантиметрам. Було створено вісім нових покришок Goodyear LSW1400 / 30r46, які є найбільшими у світі сільськогосподарськими шинами.

Щоб "перевзути" "Великого Бада" інженери використовували навантажувач з рукою-маніпулятором, яка перевертала величезні шини, а також пневматичні домкрати, щоб підняти трактор. Для того щоб відкрутити і прикрутити болти, фахівці повністю залізли всередину колеса.

Наразі, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, трактор Big Bud 16V-747 – найбільший сільськогосподарський трактор у світі. Машина виставлена ​​в музеї в США.

У листопаді минулого року компанія JCB зуміла потрапила в Книгу рекордів Гіннесса, зумівши розігнати 1000-сильний трактор Fastrac до 241 кілометра на годину. Щоб досягти подібної потужності, інженери оснастили двигун нагнітачем з електроприводом, а тиск у турбіні підвищили на 230 відсотків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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