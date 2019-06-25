Понад тисяча конячок під капотом: трактор установив рекорд швидкості

Гонщик Гай Мартін за кермом сільськогосподарського трактора JCB Fastrac розвинув швидкість у 167 кілометрів на годину. Це на 27 кілометрів на годину швидше за попередній рекорд, встановлений Стіґом у програмі Top Gear рік тому.

JCB Fastrac рухається завдяки 7,2-літровому дизельному двигуну, що видає близько 1014 кінських сил і 2500 Нм крутного моменту.

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За підготовку трактора до рекордного заїзду на аеродромі в Елінгтоні відповідали фахівці з Williams Advanced Engineering, які максимально полегшили вагу машини та попрацювали над її аеродинамікою.

JCB Fastrac встановив рекорд Великобританії, але не потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найшвидший трактор. Це сталося через те, що представників Книги не покликали на заїзд.

Та й таке, як то кажуть ;)

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