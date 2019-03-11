Дивіться, як кросовер Aston Martin DBX дрифтує за полярним колом

Компанія Aston Martin продовжує процес допрацювання над шасі свого першого кросовера, і зараз тестує прототипи DBX на випробувальному полігоні Pirelli у Швеції, неподалік полярного кола.

Збірка перших зразків на заводі в уельському Сейнт Атані почнеться в середині цього року. Серійні машини з'являться у 2020 році.

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Майданчик центру досліджень і розробок Pirelli обраний не випадково. Тут містяться полігони з різним типом покриття – від імітацій засніжених доріг до покритих льодом технічних відрізків. Випробування в умовах холодного клімату дозволять інженерам налаштувати роботу підвіски та повного приводу в умовах, коли зчеплення з дорогою мінімальне.

Aston Martin DBX побудований на новій платформі, яку також будуть використовувати для електричних моделей марки Lagonda. Кросовер збереже гібридну установку, як у концепту, але у нього будуть і традиційні бензинові агрегати: бітурбо "вісімка" Mercedes-AMG потужністю близько 510 сил і 750-сильний двигун V12.

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