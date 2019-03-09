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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback

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Компанія Audi показала прототип e-tron Sportback - фото 1
Компанія Audi показала прототип e-tron Sportback

На виставку в Женеві компанія Audi привезла прототип купеподібного e-tron Sportback. Електричний кросовер стане частиною нової "зеленої" лінійки з Інгольштадта і відсвяткує публічний дебют вже у цьому році.

Детальної інформації про технічну начинку e-tron Sportback немає. Але відомо, що крос-купе, так само як і звичайний e-tron, побудований на модернізованій платформі MLB, оснащений електричним повним приводом quattro і підтримує швидку зарядку від 150-кіловатних терміналів.

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При цьому загальною у кросоверів може бути не тільки архітектура, а й силова установка. На e-tron вона складається з двох асинхронних електродвигунів (по одному на кожній осі) сумарною потужністю 360 кінських сил і 561 Нм крутного моменту. Батарея місткістю 95 кіловат-годин дозволяє електрокару проїжджати на одній зарядці до 400 кілометрів.

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Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313014

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313015

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313016

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313017

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313018

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313019

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313020

Audi показала прототип електричного e-tron Sportback - фото 313021

Просунута система рекуперації енергії забезпечує до 30 відсотків запасу ходу e-tron. В оснащення Audi e-tron входить чотирьохрівнева система електронного контролю стійкості та система вибору режимів руху з сімома профілями роботи керуючої електроніки.

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Джерело: Motor
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