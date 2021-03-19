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Дивіться, як Genesis GV80 проходив краш-тест: його результати вражають
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Американський страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) провів випробування безпеки Genesis GV80 2021 модельного року. Під час краш-тестів корейський кросовер отримав найвищу оцінку безпеки Top Safety Pick +, якою можуть похизуватися далеко не автомобілі.
Отримати максимальну оцінку від фахівців IIHS – вкрай складне завдання. Автовиробники оснащують свої моделі найпередовішими системами безпеки. Найчастіше, під час краш-тестів інженери американського інституту дорожньої безпеки все одно знаходять мінуси, що не дозволяють присвоїти випробуваним рейтинг Top Safety Pick +. Однак творці розкішного кросовера Genesis GV80 вирішили цю "нездійсненне" завдання.
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Genesis GV80 отримав максимально можливі оцінки майже у всіх випробуваннях. Кросовер пройшов 6 різних краш-тестів, під час яких автомобіль зіштовхнули з нерухомим бар'єром з частковим перекриттям з боку водія. У цьому випробуванні інженери приділяють особливу увагу міцності переднього бампера та системам пасивного захисту. Крім того, фахівці досліджували активні системи безпеки, що дозволяють запобігти лобове зіткнення, а також наїзд на пішоходів.
Дивіться, як Genesis GV80 проходив краш-тест:
Genesis GV80 вже у "базі" обладнаний десятьма подушками безпеки, які успішно захищають водія і пасажирів навіть під час серйозних зіткнень. Єдиним випробуванням, в якому кросовер отримав оцінку "прийнятно" стало випробування працездатності світлодіодної оптики. В іншому ж в інженерів не виникло жодних питань до систем безпеки автомобіля.
У кінці лютого Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США провела серію краш-тестів Nissan X-Trail 2021 року випуску. Кросовери японської збірки краш-тест провалили: під час випробувань фахівці поставили автомобілю всього 2 бали за безпеку переднього пасажира.
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