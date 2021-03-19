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Не впорався з потужністю: горе-водій розбив новенький Ferrari F8 Tributo (фотофакт)

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43-річний водій розтрощив Ferrari F8 Tributo - фото 1
43-річний водій розтрощив Ferrari F8 Tributo / carscoops

На одному з німецьких автобанів сталася гучна ДТП. Постраждав суперкар Ferrari F8 Tributo за 360 000 євро. Його дебют відбувся лише у 2020 році на автосалоні в Женеві, а тепер авто не підлягає відновленню.

З великою потужністю приходить велика відповідальність й великі розчарування. Саме усе це випробував на власному досвіді водій новенького Ferrari F8 Tributo вартістю 360 000 євро, розбивши його вщент на автомагістралі в Німеччині, пише Carscoops.

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Відомо, 43-річний водій F8 Tributo забрав ключі від свого новенького італійського суперкара після того, як терпляче чекав своєї черги понад рік. Не минуло й шести годин, як він розбив нову іграшку, потрапивши в аварію на автостраді A5. Поліція заявляє, що Ferrari була "взута" у літні шини, хоча температура повітря була близькою до нуля градусів, а дорога вологою. Суперкар спочатку врізався в бетонний відбійник на узбіччі дороги, відірвавши при цьому одне із задніх коліс, а потім, зачепивши мікроавтобус, вдарився об центральне загородження.

Не впорався з потужністю: горе-водій розбив новенький Ferrari F8 Tributo (фотофакт) - фото 452188

На опублікованій поліцією фотографії видно, що передня частина F8 Tributo взяла на себе основний удар від безлічі ударів. Всі елементи передньої частини повністю знищені, колеса і компоненти підвіски пошматовані, а капот закручений гвинтом. Навряд чи комусь вдасться відновити його. Завдяки 3,9-літровому двигуну V8 з подвійним турбонаддувом, F8 Tributo видає 710 к.с., і очевидно, що керувати такою потужністю на мокрій дорозі не так вже й просто. На щастя, водій не постраждав, а його пасажир був доставлений в лікарню з серйозними, але не небезпечними для життя травмами.

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