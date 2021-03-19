Не впорався з потужністю: горе-водій розбив новенький Ferrari F8 Tributo (фотофакт)

На одному з німецьких автобанів сталася гучна ДТП. Постраждав суперкар Ferrari F8 Tributo за 360 000 євро. Його дебют відбувся лише у 2020 році на автосалоні в Женеві, а тепер авто не підлягає відновленню.

З великою потужністю приходить велика відповідальність й великі розчарування. Саме усе це випробував на власному досвіді водій новенького Ferrari F8 Tributo вартістю 360 000 євро, розбивши його вщент на автомагістралі в Німеччині, пише Carscoops.

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Відомо, 43-річний водій F8 Tributo забрав ключі від свого новенького італійського суперкара після того, як терпляче чекав своєї черги понад рік. Не минуло й шести годин, як він розбив нову іграшку, потрапивши в аварію на автостраді A5. Поліція заявляє, що Ferrari була "взута" у літні шини, хоча температура повітря була близькою до нуля градусів, а дорога вологою. Суперкар спочатку врізався в бетонний відбійник на узбіччі дороги, відірвавши при цьому одне із задніх коліс, а потім, зачепивши мікроавтобус, вдарився об центральне загородження.

На опублікованій поліцією фотографії видно, що передня частина F8 Tributo взяла на себе основний удар від безлічі ударів. Всі елементи передньої частини повністю знищені, колеса і компоненти підвіски пошматовані, а капот закручений гвинтом. Навряд чи комусь вдасться відновити його. Завдяки 3,9-літровому двигуну V8 з подвійним турбонаддувом, F8 Tributo видає 710 к.с., і очевидно, що керувати такою потужністю на мокрій дорозі не так вже й просто. На щастя, водій не постраждав, а його пасажир був доставлений в лікарню з серйозними, але не небезпечними для життя травмами.

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