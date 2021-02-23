Новий Nissan X-Trail провалив краш-тест: відео випробувань

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США провела серію краш-тестів Nissan Rogue (в Україні модель відома під ім'ям X-Trail) 2021 року випуску. Кросовери японської збірки краш-тест провалили: під час випробувань фахівці поставили кросоверу всього 2 бали за безпеку переднього пасажира.

У сумарному заліку Nissan Rogue отримав 4 зірки безпеки з 5 можливих. Кросовер відмінно впорався з бічним зіткненням, а також з перекиданням на дах. Крім того, фахівці позитивно висловилися про систему напівавтономного водіння ProPilot, яка дозволяє водієві під час руху прибирати руки з керма. Але є одне "але"...

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Американські експерти поставили Nissan Rogue всього 2 бали за безпеку переднього пасажира. На їхню думку, система утримання, яка використовується у кросовері, не дозволяє гарантувати безпеку під час зіткнення. Водночас фахівці відзначили, що подібна проблема стосується близько 50 000 моделей, вироблених на японському автозаводі Кюсю до 28 січня 2021 року.

Nissan Rogue американської збірки випускають вже з доопрацьованою системою утримання переднього пасажира. Кросовери з модифікованою технологією безпеки випробують у травні нинішнього року.

На початку січня експерти азійського відділення NCAP провели серію краш-тестів найдешевшого кросовера в лінійці Nissan – моделі Magnite. Попри низьку вартість, кросовер заробив 4 зірки з 5 можливих.

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