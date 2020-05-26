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Гравець Шахтаря кумедно пожартував над тренуванням команди

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Шахтар - фото 1
Шахтар / unian

Футболіст донецького Шахтаря Сергій Кривцов в гарному настрої повернувся до командних занять. Днями він опублікував нове фото.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до відновлення сезону-2019/20.

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До офіційного рішення про рестарт чемпіонату України, "гірники" тренуються в повному складі: вони зібралися в заміському комплексі Святошин. Зокрема, гравці провели командну розминку, над однією з вправ якої пожартував захисник "гірників" Сергій Кривцов.

"Вправа з мого дитинства. Коли приїжджаєш в село, а там туалет на вулиці", – підписав фото Кривцов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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